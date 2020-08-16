شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعزى نظيره الأمريكى فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية عزاء إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أعرب خلالها عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة شقيقه روبرت ترامب.

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