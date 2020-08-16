شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن توقف مركز معلومات تشغيل منظومة الخبز لمدة 9 ساعات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى إطار ما يقوم به مركز معلومات مصر والخاص بتشغيل خدمات التموين والخبز ونقاط الخبز، سيتم عمل صيانة دورية داخل المركز مما يستتبعه توقف النظام لمدة 9 ساعات اعتباراً من الثلاثاء الموافق 18/8/2020 من الساعة 8 مساءً، حتى الأربعاء الموافق 19/8/2020 الساعه 5 صباحاً.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة حيث أشار إلى أن شركتى الجملة " العامة والمصرية" قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر أغسطس الجارى لكافة المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية لما يقرب من 35 ألف منفذ تموينى (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) ويتم صرفها للمواطنين.

وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

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ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.