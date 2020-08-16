شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج جثمان سيدة من تحت أنقاض العقار المنهار فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من استخراج جثمان سيدة من أسفل العقار المنهار تدعى ليلى إبراهيم 52 عاما، حيث كانت منطقة بحرى بالإسكندرية قد شهدت انهيار عقارين، أسفر عن 4 إصابات وجارى البحث عن سيدة تحت الأنقاض وتم استدعاء 4 سيارات إسعاف و4 سيارات حماية المدنية بمعداتها للبحث عن السكان.

ووصل إلى مقر الحادث اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وبالمعاينة تبين أن العقار قديم وانهار على المنزل المجاور.

Advertisements

البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانهيار عقارين بمنطقة بحرى بالإسكندرية مأهولين بالسكان صباح اليوم، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتم استخراج 4 مواطنين مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى وجارى البحث عن سيدة تدعى ليلى ابراهيم 52 عاما.