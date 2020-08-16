شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ أسوان يتابع أعمال خطة الرصف العامة بتكلفة 67.9 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، الأحد، يرافقه المهندس محمد فتحي، مدير عام الطرق، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها لرصف طريق مطلع حي الصداقة الجديدة من ناحية السيل الجديد بطول 1كم، وبتكلفة 5 مليون جنيه، وذلك من إجمالي خطة الرصف العامة للمحافظة باعتمادات 67.9 مليون جنيه للعام المالي الحالي 2020/2021.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم إعطاء الأولوية في رصف الطرق بالمدن والقرى طبقًا للمطالب والاحتياجات الجماهيرية، بجانب الطرق التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين من أجل تخفيف الأعباء عنهم، وعن أصحاب المركبات، بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى الطرق التي تساهم في دفع العمل بالمشروعات الخدمية والاستثمارية، لافتًا إلى أنه بالتوازي مع ذلك جاري تنفيذ مشروعات لرصف الطرق الداخلية ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها بـ11 قرية على مستوى المحافظة.