شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تستجيب لمشكلات القمامة والصرف في قرى طحلة ودجوى ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، قرى طحلة، ودجوى التابعين لمركز ومدينة بنها، للاستماع إلى مشاكلهم، والاستجابة لطلباتهم، حول مشكلات القمامة والوحدة الصحية، ومطابق الصرف الصحي، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وتقدم أهالي قرية دجوى بشكوى بخصوص مطابق الصرف الصحي الموجودة في طريق بلتان- طحلة، حيث إن بعضها مكشوف، وبالتالي قد تؤدي إلى سقوط الأطفال بها، والبعض الآخر يعلو عن الأرض ويعوق حركة سير السيارات.

وأجرت «ريان» جولة ميدانية لفحص الشكوى على الطبيعة ولاحظت بالفعل وجود مطابق غير مطابقة، حيث كلفت نائب رئيس المدينة ورئيس القرية مع مديرية الطرق والشركة القائمة على توصيل الصرف الصحي في أقرب وقت، وإنهاء المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتفقدت نائب المحافظ، الوحدة الصحية بطحلة، بناء على شكوى الأهالي، لسوء الخدمة بها، بحضور الدكتورة نجلاء مهدي، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، وبالمرور تبين أن الوحدة الصحية بطحلة تقدم خدمة جيدة ولا توجد أي مشاكل فضلًا عن توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى أنه تم تفقد أقسام «عيادة الباطنة والاستقبال والتنظيم والمشورة والتطعيمات والأسنان والمعمل والصيدلية»، وتم توجيه الشكر لمدير الوحدة الصحية الدكتور عماد، والفريق الطبي المعاون له، على المجهود المبذول في الوحدة الصحية.

وعقدت «ريان»، لقاء مع عيد عزت، رئيس الوحدة المحلية بطحلة، ومدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل، ومتعهدي النظافة بالقرية، لسرعة رفع تراكمات القمامة وإزالة أسباب الشكوى، وضرورة عمل محاضر لكل المخالفين، وتحديد مكان لتجمع القمامة، فضلًا عن توفير بيئة نظيفة للمواطنين.

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نائبة المحافظ فى قرية طحله

نائبة المحافظ فى قرية طحله

نائبة المحافظ فى قرية طحله

نائبة المحافظ فى قرية طحله