شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة مكثفة وصيانة أعمدة الإنارة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، الأحد، حملات نظافة وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وأشرف اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، على رفع كفاءة الإنارة العامة، بالإضافة إلى أعمال النظافة وإزالة القمامة والتراكمات أولاً بأول بالقرى.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة إزالة المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار بشارع جمال عبد الناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، ومداخل ومخارج المدينة، وقرية الحرية.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرى دمرو، ومنشأة عباس، وأبوغنيمة، والبلاصي، والروضة، والقن، والملاحة، وبرية لاصيفر.

وتابع العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، رفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات المتراكمة، واستمرار تمهيد وتجريف الطرق بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وأرض الجونة، والميدان، ومحيط المدارس، وعمارات الإسكان، ورفع الأتربة بجانب البلدورات.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات النظافة العامة، ورفع كفاءة وتمهيد الطرق، فضلاً عن إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بقريتى الجزيرة الخضراء، والبصراط.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بالمدينة، وقرية غرب تيرة.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مدينة سيدى غازي، بمتابعة صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتوازي مع أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بكافة الأنحاء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.