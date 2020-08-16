شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلي لـ «المصري اليوم» عن تضارب تكريمه بـ«الإسكندرية وشرم»: «حزين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الفنان عزت العلايلي على اختياره للتكريم من قبل مهرجان «الإسكندرية السينمائي» ومن قبله «شرم الشيخ» والتضارب الذي حدث بينهم بأنه ليس له أي شأن في ذلك، مشيرًا إلى أن التضارب شأن يخصهم وعليهم حله لأنه المشكلة جاءت بسبب اختفاء ادارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي بفترة كبيرة وعدم ظهورهم إلا بعد إعلان إدارة الإسكندرية لتكريمي.

وأضاف «العلايلي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «ليس لي أي شأن بما حدث بين المهرجانين وأنا بعيد كل البعد عن ما يحدث وليس لي علاقة، فمهرجان الإسكندرية قرر تكريمي لهم كل الشكر، ومهرجان شرم عندما يقرر تكريمي هذا أهلا وسهلا بهم وتكريمهم الاثنين كرم من ربنا سبحانه وتعالي، ولكن انما أنا ليس لي دخل لأنني لم أحدد مثلا تكريمي وانا لست صاحب المهرجان».

وتابع: «أنا حزين للأسف بما يحدث لأن التداخل وعدم التسيق لم يسعدني حقيقة، وزعلان جدًا لأنني وضعت في مشكلة لست طرف فيها وسأوضح ما ذنبي بها، فالمهرجانين مصريين».