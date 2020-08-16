شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية: ضبط 250 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر ببركة السبع قبل طرحها بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع بأنه تم شن اليوم حملة تموينية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن ضبط ٢٥٠ كيلو من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر ، وكميات من اللحوم الطازجة مذبوحة خارج المجزر بدون إشراف بيطري ، وكذا كميات من الخضار غير صالح للإستخدام بسبب سوء التخزين، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.