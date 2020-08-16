شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف: تطبيق «اندرويد» للتسجيل الإلكتروني لطلاب شعب اللغات والبرامج الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات، بحضور نواب رئيس الجامعة، والمستشار القانوني والمالي، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي بالجامعة.

وصرح رئيس الجامعة إنه تم خلال الاجتماع عرض تصميم وتنفيذ تطبيق «اندرويد» للتسجيل الاليكتروني لطلاب شعب اللغات والبرامج الجديدة بالجامعة. والتطبيق من تصميم وبرمجة كوادر جامعة بنى سويف وذلك في إطار تنمية مهارات منسوبي الجامعة في إطار التحول الرقمي الشامل.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة أطلقت التطبيق للتسويق لشعب اللغات والبرامج الجديدة والذى يتيح المعلومات الكاملة عن كل البرامج الجديدة، وكل ما يحتاجه طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور أيضاً ليتعرفوا من خلاله على كليات الجامعة وما بها من شعب، ويتيح أيضاً التسجيل الإلكتروني كأول جامعة للعام الثاني على التوالي في التسجيل الإلكتروني للشعب والبرامج الجديدة داخل الجامعة.