شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بـ«طب بنها»: تأخير استخدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهاب الرئوي يؤدي إلى الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دراسة علمية حديثة بكلية طب بنها أن الالتهاب الرئوي الناتج عن استخدام جهاز التنفس الصناعي من أكثر أنواع العدوى شيوعًا في المرضي الذين يتلقون التنفس الصناعي والذي يعتبر سببًا لاستخدام المضادات الحيوية في أكثر من نصف الحالات المحجوزة في وحدات العناية المركزة.

وأشار الطبيب طارق مصطفى إبراهيم القاضي في دراسته التي تقدم بها للحصول على درجة الماجستير، إلى أن علاج الالتهاب الرئوي الناتج عن استخدام جهاز التنفس الصناعي يعتمد على استخدام المضادات الحيوية حسب نوع البكتيريا المتوقع كونها سبب العدوى، موضحًا أن الإسراع في بدء العلاج يحسن من نسبة التعافي، وتأخير استخدام المضادات الحيوية المبدئية قد يؤدي إلى زيادة احتمالات الوفاة.

وأكد الباحث أنه يتم البدء بالعلاج باستخدام المضادات الحيوية المبدئية، لحين ظهور نتيجة المزارع المسحوبة من إفرازات الجهاز التنفسي للمريض ويتوجب تعديل العلاج حسب نوع البكتيريا المسببة والمضادات الحيوية الحساسة لها.