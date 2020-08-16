شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ«الاتجار في البشر» لـ23 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة 8 متهمين في اتهامهم بالاتجار بالبشر بمنشأة ناصر، لجلسة 23 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد.

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة لأنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية مستغلين حاجتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم، وهي كلية اثنين من مجني عليهم ونتج عنها عاهة مستديمة للمجني عليهما.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجني عليها على التخلي عن عضو بشري وهي الكلى اليمنى الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم إنسان آخر حسن النية، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .