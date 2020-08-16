شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في توسعة منفذ النصر الجمركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في توسعة محيط منفذ النصر الجمركي بعد إزالة العشوائيات من المنطقة المجاورة للمنفذ، وذلك لاستيعاب حركة سيارات الشاحنات، ومن المقرر مرور جميع سيارات الشاحنات من منفذ النصر بعد إغلاق منفذ الشاحنات.

رافق المحافظ اللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، ومديرة مديرية الطرق ومندوب الشركة المنفذة للأعمال.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال التوسعة بالمنطقة، حتى يتسنى إغلاق منفذ الشاحنات للبدء في تطوير ورفع كفاءة طريق الشاحنات.

وتابع المحافظ العمل في وضع الطبقة الأولى وتمهيد الأرض للبدء في أعمال الرصف لمنفذ النصر.

وأوضح اللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة، أن الأعمال في منفذ النصر تشمل إقامة حارات لسيارات النقل إضافة لعمل حارة احتياطي، لتناسب التنظيم الجديد لخروج الشاحنات المحملة من الميناء الغربي إلى شارع عزمى، ثم عبور كوبري عزمي على قناة الاتصال إلى منفذ النصر مباشرة دون الدخول إلى قلب المدينة والتأثير على حالة الشوارع والمرور، وسيكون خروج الشاحنات خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعًا للتكدس والازدحام الناتج عن مرور الشاحنات.

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