شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر مشروع «دعم مصر» لقانون تقسيم دوائر مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم ائتلاف دعم مصر بمشروع قانون تقسيم الدوائر إلى مجلس النواب اليوم الأحد، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه. وتنشر «المصري اليوم» نص التقرير: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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