شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي : الخط الرابع للمترو تتويجًا لإنجازات الرئيس السيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مايكل نصيف ، خبير الاقتصاد والتنمية، إن افتتاح الخط الرابع لمترو الإنفاق، يُعّد تتويجًا لسلسلة الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن استراتيجية التنمية مصر 2030، والتي تجسد تطويرًا كبيرًا لمنظومة النقل الجماعي المصري إلى جانب تطوير شبكة الطرق التي سهلت الحركة على المواطنين وأعادت ربط المحافظات ببعضها بما يقل من وقت وزمن الرحلات وبالتالي تقليل استهلاك المحروقات.

وأضاف «نصيف » في تصريح صحفي، أن الرئيس السيسي استطاع تحقيق العديد من الإنجازات للنهوض بالدولة المصرية من مرحلة الانهيار إلى حالة الاستشفاء الاقتصادي والعودة إلى دورها الريادى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولفت إلى أن المترو يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، والذي يساهم في توفير الوقود وتقليل الاعتماد على النقل غير المنظم إضافة إلى سرعة الوصول وتقليل الزحم ومن ثم تقليل حجم الملوثات فضلا عن أنه يُعد تسطيرًا لقصة نجاح جديدة في قطاع النقل الجماعي بما ينعكس على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ويسهم في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين يحرصون على استقلال وسائل النقل الجماعية المختلفة بداية من الذكية وصولًا إلى المواصلات العامة المختلفة، وهو ما حققت فيها الدولة المصرية إنجازًا كبيرًا.