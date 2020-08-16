شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التسجيل لشهادة التحول الرقمي اونلاين بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث برعاية بجامعة قناة السويس عن فتح باب التسجيل بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز تنمية الموارد البشرية للحصول على «شهادة أساسيات التحول الرقمي» والتي تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2019 على ان تكون شرط أساسي لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم- تمهيدي- ماجستير- دكتوراه).

وقالت دكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة بان الحجز والتدريب والاختبار سوف يتم اونلاين

من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/2D4z2Ff

وفقا للشروط التالية:

• اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطاً أساسياً لمنح أي شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية ابتداء من اول أكتوبر 2020.

• يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC بعد نجاحه في عدد البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي 7 برامج على أن يكون عدد (5) برامج إجبارية وعدد (2) برنامج اختياري من باقي البرامج.

• تكون إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية بواقع (5) ساعات يوميا.

• في حالة رغبة الطالب في إكمال باقي البرامج تكون بشهادة وتكلفة منفصلتين عن الشهادة الأساسية.

• يتم استثناء طلاب كليات الحاسبات والمعلومات وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة وأقسام الحاسب بكليات العلوم وأقسام إعداد معلمي الحاسب من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي.

• يتم استثناء باقي أقسام كليات الهندسة من حضور التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي وذلك بشرط اجتيازهم للاختبار.

• يُعتبر الطالب ناجحا في البرنامج إذا حصل على نسبة (70 %) من إجمالي الدرجات المخصصة للبرنامج.

• في حالة رسوب الطالب، يتم إعادة الاختبار ويتحمل الطالب رسوم إعادة الاختبار للبرنامج والتي تقدر ب (20) عشرين جنيها لكل برنامج يتم إعادة الاختبار فيه.

• تكون مدة صلاحية الشهادة (5) خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها ويتم تجديدها باختبار وشهادة جديدتين.

• تكون تكلفة الحصول على الشهادة لطلاب الدراسات العليا بإجمالي (840 جنيه) ثمانمائة وأربعون جنيها مصريا فقط لكل متردب شاملة تكلفة الشهادة المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات على أن تكون تكلفة البرنامج الواحد (120 جنيه) فقط مائة وعشرون جنيها.

وعن شروط الالتحاق بالدورات «أون لاين» أوضح الدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

• التسجيل عبر الرابط المرفق: يُرجى تعبئة كافة البيانات بدقة ومراعاة صحة البيانات المذكورة، ويعتبر هذه التسجيل بمثابة مستند رسمي لتأكيد الحجز، تمهيداً لتسديد الرسوم المالية والذي يشترط قبل انعقاد الدورة، وسيصل المشارك رسالة بتأكيد انعقاد البرنامج التدريبي في حال اكتمال العدد المستهدف عبر رسالة على رقم الواتساب، وستقوم إدارة المركز بتوضيح كيفية المشاركة في البرنامج التدريبي من خلال جروب الواتساب.

• إذا لم يعتذر المسجل بالدورة قبل انعقاد الدورة بأربعة أيام على الأقل، سيقوم بتسديد رسوم الدورة كاملة.

• عند اكتمال تسجيل العدد سوف يتم ارسال رسالة تأكيدية للسادة المسجلين في التدريب (اول 30 مشارك) وباقي السادة المسجلين سوف يتم وضعهم في قوائم الانتظار.

• قيام الراغبين في المشاركة بتحميل برنامج Microsoft Teams على أجهزة الحواسب الآلية الخاصة بهم استعداداً للتدريب من خلاله.، التأكد من توافر كاميرا بجهازك وميكرفون، وسيتم إرسال الكود للسادة المشاركين في حال تأكيد انعقاد البرنامج التدريبي.

• كما يُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.

• سيتم تقييم البرنامج التدريبي وأداء المدرب من وجهة نظر السادة المشاركين.

• سوف يتم اجراء الاختبارات اونلاين على موقع المجلس الأعلى للجامعات.

• يرجى الالتزام بتسجيل الاسم مرة واحدة فقط وإلا يعتبر الحجز لاغيا.

• يجب التأكد من تسجيل رقم الواتساب وكذلك البريد الإلكتروني الذي سيتم به إضافة المشارك على برنامج ميكروسوفت تيميز، وتود إدارة المركز في التنويه على أن كتابة بريد إلكتروني غير صحيح أو رقم هاتف غير مسجل على الواتساب سيؤدى إلى استبعاد المشارك من البرنامج التدريبي واعتبار حجزه لاغياً.

• البريد الإلكتروني الرسمي الذي سيقوم المشارك بتسجيله هو الذي سيتم إضافته به على مجموعة ميكروسوفت تيميز للبرنامج التدريبي والاختبارات، لذا تأكد من الدقة، حيث غير مسموح بتغييره قبل انعقاد البرنامج كما يجب التأكد من عمله.