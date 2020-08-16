شكرا لقرائتكم خبر عن تغيب 3 طلاب في اختبارات الفرق النهائية بكليات جامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، انتهاء اليوم الثامن والعشرين من اختبارات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني، اليوم الأحد، بكل كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن عدد الطلاب المتقدمين لدخول الاختبارات 331 طالبًا، حضر منهم 328 وتغيب 3 طلاب فقط، مؤكدًا أن الاختبارات مرت بسلام ويسر وسهولة.