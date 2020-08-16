أخبار مصر

تغيب 3 طلاب في اختبارات الفرق النهائية بكليات جامعة الفيوم

0 نشر
محمد فرغلى 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيب 3 طلاب في اختبارات الفرق النهائية بكليات جامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، انتهاء اليوم الثامن والعشرين من اختبارات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني، اليوم الأحد، بكل كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن عدد الطلاب المتقدمين لدخول الاختبارات 331 طالبًا، حضر منهم 328 وتغيب 3 طلاب فقط، مؤكدًا أن الاختبارات مرت بسلام ويسر وسهولة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    Advertisements

    96,336

  • تعافي

    58,835

  • وفيات

    5,141

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغيب 3 طلاب في اختبارات الفرق النهائية بكليات جامعة الفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا