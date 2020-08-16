شكرا لقرائتكم خبر عن تغيب 3 طلاب في اختبارات الفرق النهائية بكليات جامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، انتهاء اليوم الثامن والعشرين من اختبارات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني، اليوم الأحد، بكل كليات الجامعة.
وأكد رئيس الجامعة أن عدد الطلاب المتقدمين لدخول الاختبارات 331 طالبًا، حضر منهم 328 وتغيب 3 طلاب فقط، مؤكدًا أن الاختبارات مرت بسلام ويسر وسهولة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
96,336
-
تعافي
58,835
-
وفيات
5,141
كانت هذه تفاصيل خبر تغيب 3 طلاب في اختبارات الفرق النهائية بكليات جامعة الفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.