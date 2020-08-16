شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «البحوث الزراعية»: الأولوية لربط البحوث بالتطبيق لخدمة القطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للإرشاد، والدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز للبحوث، والدكتور سامي درويش وكيل المركز للإنتاج، الإحتفالية التي نظمها معهد المحاصيل الحقلية لليوم الحقلي للذرة الشامية التي عقدت بمدينة سخا، بحضور الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور خالد سلاموني رئيس الإدارة المركزية، وعدد من قيادات وزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي وأساتذة الجامعات المختلفة وأصحاب الشركات الخاصة لإنتاج التقاوي وكبار المزارعين.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية على هامش الإحتفالية، إن الأولوية لربط البحوث بالتطبيق لخدمة القطاع الزراعي، وأن اليوم الحقلي يستهدف الربط بين البحوث والتطبيق، حيث إنه من خلال الهدف البحثي، يتم عرض المكونات المختلفة لبرنامج الذرة الشامية لتوضيح أنشطته سواء برنامج التربية والمعاملات وإنتاج التقاوي والحملة القومية من مختلف أنواع الذرة الشامية سواء الصفراء أو البيضاء أو السكرية أو الذرة الحمراء.

وأضاف «سليمان»، إن هذا اليوم هو يوم لتقييم الأصناف البحثية من الذرة حيث يتم أخذ الملاحظات المختلفة على الهجن الموجودة خاصة تحت التسجيل، وذلك لوجود العديد من الخبراء والمختصين للاسترشاد بها، بالإضافة إلى هدف تسويقي، حيث يوجد معظم منتجي تقاوي الذرة المعتمدة سواء إدارة الإنتاج أو أصحاب الشركات الخاصة ويتم شرح لهم مميزات الهجن الموجودة خاصة المسجلة حديثا والهدف من ذلك هو تسويق هذه الهجن، حيث الرؤية العينيه للهجن يكون لها تأثير أكثر واقعية في اختياراتهم، وهذا الهدف التسويقي للنشاط البحثي لقسم هو الهدف الأساسي لهذا اليوم.

وأوضح أن اليوم الحقلي له هدف إرشادي يتم من خلاله تعريف أخصائي المحصول والمزارعين على الهجن المختلفة والطريقة المثلى لزراعتها والممارسات الجديدة مثل الري التبادلي لتوفير المياه المستخدمة في الري لتعظيم الاستفادة من زراعة الذرة الشامية، مشددا على أن جميع البحوث المعنية بإستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تكثف جهودها على تقليل إستهلاك مياه الري وترشيد الإستهلاك من خلال منظومة جيدة للري تراعي التحديات المائية التي تواجهها البلاد.

ومن جانبه قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل أن الإحتفال باليوم الحقلي للذرة الشامية يهدف لإبراز ناتج النشاط البحثي للقسم من خلال زراعة حقل مشاهدة يشتمل على الهجن القديمة والجديدة المسجلة والهجن المبشرة تحت التسجيل، أي التي في المراحل النهائية للتقييم ويتم ذلك اليوم عند الحصاد.

وأضاف «خليل»، أن حقل المشاهدة في محطة بحوث سخا يتم لعدد من أصناف الذرة الشامية المتميزة والمسجلة أو التي تحت التسجيل أو الأصناف البحثية التي يجري تطويرها للحصول على أعلى إنتاجية وأقل استهلاك للمياه أو تكون أكثر تحملا للتقلبات المناخية وتغيراته أو تكون أكثر مقاومة للأمراض التي تهدد زراعة المحصول أو تهدد إنتاجيته.

وأشار مدير معهد المحاصيل، أنه تم استعراض عدد من الهجن المسجلة حديثا جاري نشرها وتسويقها منها هجين فردي 180 أصفر و178 اصفرو 173 أصفر مبكر و176 أصفر مبكر و132 أبيض وهجين ثلاثي 360 أصفر، و368 أصفر و369 أصفر و370 أصفر، بالإضافة إلى هجن متداولة ومتميزة مثل هجين فردي 10 أبيض و128 أبيض و130 أبيض و131 أبيض و162 أصفر و168 أصفر.

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وكشف «خليل»، أن هناك عدد من الهجن تحت التسجيل مثل هجين فردي سخا 107 أصفر وسخا 121 أصفر وسخا 130 أصفر، وسخا 139 أصفر وسخا 140 أصفر، وسخا 141 أصفر وهجين فردي جميزة 211 أصفر، وجميزة 212 أصفر وجميزة 214 أصفر وجميزة 215 أصفر، وهجين فردي سدس 12 أصفر وهجين فردي جيزة 284 أصفر وجيزة 293 اصفر وجيزة 304 اصفر وهجين فردي سخا 187 ابيض و117 ابيض و123 ابيض و132 ابيض و133 ابيض و137 ابيض و138 ابيض وهجين فردي سدس 1 ابيض وسدس 2 ابيض وسدس 10 ابيض وسدس 16 ابيض وسدس 19 ابيض، وهجين ثلاثي سخا 318 ابيض ونوبارية 305 ابيض ونوبارية 306 ابيض وسخا 316 اصفر وسخا 370 احمر وسخا 371 احمر وسخا 1 احمر وهجين فردي سخا 2 احمر وسخا 1 فشار وسخا 2 فشار وسخا 1 ذرة سكرية.