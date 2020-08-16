شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الأحد، بدء فعاليات الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي. اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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