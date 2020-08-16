شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد انطلاق مجموعات التقوية بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن انطلاق مجموعات التقوية، بجميع مراكز المحافظة، بناءا على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المجموعة لن تزيد عن عشرين طالبا، مشيرة إلى أن جميع إمكانيات المدرسة من معامل ستكون متاحة للمعلم، وخدمة الطالب، على أن تقدم خدمة تعليمية متميزة، وتوفير بيئة دراسية افضل من الغرف المغلقة، إضافة إلى وجود أفرد الأمن والاخصائى الاجتماعى، لتأكد أولياء الأمور أن أولادهم في ايد أمينة .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتورة بثينة كشك، لمتابعة مجموعات التقوية بالمدارس، وتقديم خدمة متميزة من قبل نخبة متميزة من المعلمين، الذين تم اختارهم من الطلاب، وأكدت أن هناك حملات مكثفة ستجوب أنحاء المحافظة، لإغلاق أي سنتر، مشيرة إلى أن الاغلاق والمساءلة القانونية ستكون في انتظار كل من يخالف توجهات الدولة.

سناتر

سناتر