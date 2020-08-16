شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن قريتين ببني سويف من 8 صباحا حتى 1 ظهرا غدا للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن قطاع الكهرباء ببني سويف، قرر فصل التيار الكهربائي عن قريتي ( الدوية والزرابي) مركز بني سويف،وذلك غدا الاثنين 17 أغسطس الجاري اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، لعمل صيانة بشبكة الكهرباء

وأضاف ان القطاع يتقدم باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي.

وناشد المحافظ المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة