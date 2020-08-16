"البحث والتنقيب عن الآثار" أحدث إصدارات الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدرت الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة السياحة والآثار كتابا جديدا تحت عنوان : "البحث والتنقيب عن الآثار.. دراسة قانونية تأصيلية تطبيقية".

وقالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة، في بيان، إن هذا الكتاب يعد الأول من نوعه في المكتبة العربية الذي يتناول بالدراسة القانونية البحث والتنقيب غير الشرعي، والحفر خلسة عن الآثار من تأليف كلا من المستشار محمد عبد الظاهر، نائب رئيس محكمة النقض، واللواء دكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس قسم مكافحة جرائم الآثار الأسبق، وتقديم وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس.

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وأشارت إلى أن فصول الكتاب تتناول البحث والتنقيب عن الآثار في التشريع المصري قبل صدور القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والبحث والتنقيب عن الآثار في القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لحماية الآثار وتعديلاته، كما يتناول البحث والتنقيب في الاتفاقيات الدولية، ويوضح قواعد عمل البعثات في البحث والتنقيب والمحاذير القانونية لأعمال هذه البعثات.

ويقدم الكتاب رؤية لاستراتيجية جديدة لمواجهة تلك الظاهرة.

وأضافت، أن الإدارة كممثل للوزارة باتحاد الناشرين المصريين سوف تشارك غدا في معرض الكتاب المقام بساقية الصاوي في الفترة من ١٧ - ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠، حيث تعرض كافة إصدارات المجلس الأعلى للآثار ومن ضمنهم هذا الكتاب ومجموعة أخرى متنوعة من الإصدارات العلمية في مجال علم الآثار والتاريخ القديم ومجموعة من كتب الأطفال، بالاضافة إلى نماذج للتحف الأثرية التى تعبر عن روعة وجمال الفن المصرى القديم.