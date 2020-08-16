"الكنيسة الأسقفية " تطلق فعاليات السنة الثالثة لمشروع "معا من أجل مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنفت الكنيسة الأسقفية برئاسة المطران منير حنا، فعاليات السنة الثالثة لمشروع "معاً من أجل تنمية مصر" والتي توقفت في وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك في القاهرة بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

وبحسب بيان، يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعي الثقافي والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات يى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

وتم تصميم مشروع "معاً من أجل تنمية مصر"، من أجل بناء فريق مجتمعى قادر على إطلاق برامج في المجتمعات المحلية تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع؛ بحسب مسئول المشروع.