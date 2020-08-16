القوى العاملة: لا قيود على سفر المقيمين إلى الخارج وعودتهم بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عدم وجود قيود على سفر المقيمين في الإمارات إلى الخارج، وعودتهم إلى الدولة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس المكتب بالإمارات، إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أكّدت عدم وجود حاجة إلى التقدم بطلب "تصريح عودة"، لكنها اشترطت الالتزام بالإجراءات الصحية المعلنة، بما فيها تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على القادمين، بعد وصولهم، حتى في حال كانت نتيجة فحص "كورونا" سلبية.

وحددت الهيئة اشتراطات السفر: بإجراء فحص "كوفيد-19" قبل السفر، وإبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن أو إبراز ما يثبت الخلو من الفيروس للجهات المعنية في مطارات الدولة، مشيرة إلى أن لا يُسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

أما بالنسبة لإجراءات العودة فإن الأمر يتطلب تحديث بيانات الهوية وجواز السفر والجنسية عبر (uaeentry.ica.gov.ae)، وفحص "كورونا" في مختبر معتمد، ويشترط نتيجة سلبية قبل 96 ساعة من الإقلاع، مع حجز تذكرة العودة، وإبراز شهادة الخلو من الفيروس لشركات النقل الجوي، فضلا عن إجراء الفحص المخبري عند الوصول، وتحميل تطبيق الحصن، مع الالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة.