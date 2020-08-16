284 نائبًا بـ27 محافظة.. ننشر تفاصيل القوائم الـ4 المقرر لها خوض انتخابات النواب المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، إنه تقدم، اليوم الأحد، إلى رئيس البرلمان، بمشروع قانون باسم الائتلاف لتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال القصبي، في تصريحات صحفية أدلى بها، إن مشروع القانون راعى التقسيم الجغرافي والتمثيل المناسب لكل أرجاء الجمهورية.

وننشر التفاصيل المتعلقة بالقوائم الأربع الانتخابية، المقرر لها خوض انتخابات النواب المقبلة، وفقًا للقانون المقدم من الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" إلى البرلمان اليوم، والتي جاءت كاتالي:

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4 قوائم، أولاها قطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، ومكوناتها: القاهرة 31 مقعدًا، والقليوبية 14، والدقهلية 17، والمنوفية 13، والغربية 16، وكفر الشيخ 9؛ وهي 6 محافظات، بإجمالي 100 مقعد.

أما دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، ففي الجيزة هناك 23 مقعدًا، والفيوم 9، وبني سويف 8، والمنيا 14، وأسيوط 11، والوادي الجديد 2، وسوهاج 13، وقنا 9، والأقصر 4، وأسوان 4، والبحر الأحمر 3، بإجمالي 11 محافظة بـ100 مقعدًا.

والقائمة الثالثة، دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، ومكوناتها: محافظة الشرقية، ولها 21 مقعدًا، أما دمياط فـ6، وبورسعيد 2، والإسماعيلية 4، والسويس 2، وشمال سيناء 5، وجنوب سيناء 2، بإجمالي 7 محافظات لها 42 مقعدًا.

أما الدائرة الرابعة فهي قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومكوناتها محافظة الإسكندرية، بعدد 18 مقعدًا، والبحيرة 20، ومطروح 4، بإجمالي 3 محافظات لها 42 مقعدًا.