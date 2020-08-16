التموين تعلن توقف نظام الخدمات ونقاط الخبز 9 ساعات في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه في إطار مايقوم به مركز معلومات مصر والخاص بتشغيل خدمات التموين والخبز ونقاط الخبز، سيتم عمل صيانة دورية داخل المركز مما يستتبعه توقف النظام لمدة ( 9 ساعات) اعتباراً من الثلاثاء الموافق 18/8/2020 من الساعة 8 مساءً، حتى الأربعاء الموافق 19/8/2020 الساعة 5 صباحاً.​

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