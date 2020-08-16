بينهم سيدة.. ضبط 4 أشخاص هاربين من 55 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات. أسفرت الجهود خلال الـ 24ساعة الماضية، عن ضبط 4 أشخاص، بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة. وفي مجال ضبط الهاربين من الأحكام القضائية، نجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة، مطلوب ضبطهم في 55 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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