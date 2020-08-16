ضبط شخص يبيع أجهزة "ريسيفر" فك شفرات القنوات الفضائية بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قسم شرطة المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف العميد عماد أبو ستيت، من ضبط (مسئول عن محل تجاري-كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت، بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.



عُثر بداخل المحل على (200 جهاز ريسيفر-2 وصلة "أنتنه" للاتصال بالإنترنت)، وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.