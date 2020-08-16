محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث العياط القبض على ربة منزل لاتهامها بالاتجار في نبات البانجو المخدر. وردت معلومات أكدتها التحريات باتجار "م. ص." في المواد المخدرة، وأمكن ضبطها وبحوزتها 3.5 كجم بانجو، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وهاتف محمول و95 جنيها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، أو العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 كيلو بانجو بحوزة سيدة في العياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.