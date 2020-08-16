"ثلاجة بدرجة مقبرة".. هنا قُتلت وقُطعت ربة منزل في شقة الهرم- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ثلاجة "ديب فريرز" بيضاء، تقبع إلى جوار أخرى حديثة داخل شقة بالطابق الثالث في برج شاهق الارتفاع، كانت شاهدة على الفصل الأخير في جريمة بشعة تعد الأكثر دموية خلال الفترة الأخيرة بحي الهرم غرب محافظة الجيزة.

الجاني قتل الضحية، وقطعها أجزاء وضعها داخل أكياس تشبه تلك المستخدمة في جمع القمامة، ودسها داخل الثلاجة ظنا أن فعلته النكراء لن تنكشف إلا أن دماء بغرفة النوم ورائحة كريهة قادت أسرة المجني عليها إلى جثتها أشلاء داخل "قبرها" الذي اختاره المتهم.

وكشفت مصادر مطلعة أن المجني عليها "أ" في العشرينات من العمر، تركت عش الزوجية وعادت إلى منزل أسرتها بسبب سوء معاملة زوجها "محمود.ش."، جزار، لها ونشوب خلافات متكررة بينهما آخرها إقامتها دعوى تمكين من مسكن الزوجية و"نفقة" قبل عيد الأضحى.

مساعي الزوج لمصالحة أم طفليه كُللت بالنجاح مع تعهده بحسن معاملتها، واصطحبها الأسبوع الماضي إلى المنزل دون طفليهما.

72 ساعة كاملة حاولت أسرة العشرينية التواصل معها والاطمئنان عليها لكن هاتفها مغلق باستمرار، الأمر نفسه زوجها.

لجأت الأسرة إلى كتابة منشور عبر صفحات البحث عن المفقودين؛ أملا في العثور على عليها لكن دون جدوى.

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توجهت الأم إلى منزل ابنتها لإحضار بعض المتعلقات الخاصة بحفيديها لكنها فوجئت بآثار دماء بغرفة النوم واشتمت رائحة كريهة مصدرها ثلاجة بداخلها أكياس بها أشلاء فلذة كبدها.

وكشفت معاينة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أن الجاني ذبحها وقسمها نصفين ثم قطعها أجزاء، ليصف مصدر أمني المشهد "كل حتة لوحدها" ثم وضعها في أكياس داخل ثلاجة "ديب فريرز" شبيهة بتلك التي تتواجد بالمحلات، مكتفيا بالقول "لسه بنفحص".

مصادر مقربة من أسرة المجني عليها أكدت على دماثة خلقها، وأنها كانت تتمتع بحب واحترام الجميع مؤكدين "دي ست الستات.. الكل يشهد بأخلاقها وأدبها"، مناشدين أجهزة الأمن سرعة القبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة العاجلة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إشارة من مسؤول شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على أشلاء داخل شقة بشارع التأمين الصحي بنزلة السيسي دائرة قسم الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تنسيقا مع مفتش الأمن العام، إذ رجحت التحريات الأولية أن الزوج هو المشتبه به الرئيسي؛ لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة إضافة إلى تعدد خلافاته مع الضحية.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وبمشاركة فرقة الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير، والمقدم هشام بهجت، ووحدة مباحث الهرم بقيادة الرائد أحمد عصام والرائد هاني عجلان؛ لكشف ملابسات الواقعة وضبط المشتبه به.

وانتدب اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فريقا من المعمل الجنائي للمعاينة تنسيقا مع النيابة العامة التي باشرت التحقيق.