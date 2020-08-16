بقيمة 7 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب (أقمشة -بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (7 ملايين جنيه).

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وفي مجال الأمن العام تم ضبط 25 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، انتهاء فترة التصريح، انتحال صفة، مخالفات، مسطح مائي مخالفات عاملين).

كما نجحت الحملات في تنفيذ 198 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 1348مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.