مصر | ضبط 2469 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 2469 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور والطرق الرئيسية وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير 2469 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم ضبط (1623) مخالفة انتظار خاطئ،(14) بدون قيادة، (13) بدون تسيير، (557) متنوع، (1729) نـمــوذج 125، (30) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، (5) اجمالى الفحص، (19) حجز توك توك، (11) عدم استخدام حزام الأمان، ( 5) الحالات السلبية.

كما تم تحرير (32) التصالح الفوري، ( 10 ) ملصقات ومتعلقات، ( 14 ) زجاج فاميه، ( 600 ) تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )، ( 8) عدم ارتداء الكمامات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.