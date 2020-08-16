مصر | بـ"3 كيلو بانجو وفرد خرطوش".. سقوط ديلر العياط في قبضة الأمن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"3 كيلو بانجو وفرد خرطوش".. سقوط ديلر العياط في قبضة الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على واحد من أخطر أباطرة الكيف بمركز العياط، جنوب المحافظة، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر البانجو وسلاح ناري، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العياط برئاسة الرائد محمد ادريس، من ضبط "م. ص"، حال قيامه بالإتجار في المواد المخدرة، (البانجو المخدر)، وعثر القوة الأمنية بقيادة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، على 5 لفافة كبيرة الحجم نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 3 كيلو و500 جرام)، سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم + طلقه من ذات العيار، هاتف محمول، مبلغ 95 جنية مصري.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان المركز، لمناقشته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.

