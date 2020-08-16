مصر | المشدد 10 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم "ع.ا "عامل محبوس بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مادة مخدرة في غير الاحوال المصرح بها قانونًا.

وتضمن شهادة مجري التحريات بالقضية وهو معاون مباحث قسم قسم شرطة مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم ماسكًا لكيس بلاستيك وبرويته شرع في الفرار إلا أنه تمكن من ضبطه وبحوزته المخدر المضبوط، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة 52 كيس بلاستيك تحوي علي كمية من المادة المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.