مصر | تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب و4 متهمين آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشار ين عصام أبو العلا وعماد الدرمللى.

وأمرت النيابة العامة، بحبس "ع.ح"، رئيس مصلحة الضرائب السابق و2 محاسبين آخرين متهمين بالرشوة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم، بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.