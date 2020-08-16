مصر | وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يهنئون رئيس محكمة النقض الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يهنئون رئيس محكمة النقض الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار علاء الدين فؤاد أبو الحسن وزير شئون المجالس النيابية ورؤساء الهيئات القضائية المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والوفود المرافقة لهم لتقديم التهنئة له.

صرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام، بأنه قد تم اليوم أن استقبل المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى كل من

وتم اللقاء بمكته بدار القضاء العالي وحضر اللقاء المستشار الدكتور فتحي المصرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ثم إنتقلوا إلى غرفة مجلس القضاء الأعلى لإلتقاط الصور التذكارية.

وقدم كل منهم التهنئة لمعالى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى متمنين لسيادته التوفيق وللقضاء المصرى الشامخ المضى فى تحقيق العدالة الناجزة فى ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.