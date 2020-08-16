مصر | 23 أغسطس.. الحكم في دعوى إلزام الإعلام بالتحقق من صفة المتحدثين بالدين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 23 أغسطس.. الحكم في دعوى إلزام الإعلام بالتحقق من صفة المتحدثين بالدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، طالب فيها بإلزام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار لكل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بعدم ظهور أي متحدث في أمور الدين إلا بعد إظهار اسمه وصفته وتخصصه ومؤهله والدرجات العلمية الحاصل عليها ومصدرها ومعادلتها من عدمه للحكم بجلسة 23 اغسطس المقبل.

وذكرت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بصفته، أنه لا شك أن علاج فوضى الفتاوى سواء على شاشات الفضائيات أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى سواء أكانت مرئية أم مقروءة، لن يتحقق بقوائم المحظوظين من أي جهة كانت ثم إن تقنين تلك القائمة يؤسس للدولة الدينية المخالفة للدستور الذي يؤسس للدولة الوطنية ويعطي حق التعبير لكل مواطن في كل أمور الحياة السياسية والدينية وغيرهما.

وتابع أنه من المعروف أن الفتوى عبارة عن رأي فقهي مختار عند صاحبها وهي غير ملزمة للآخرين لعدم الإكراه في الدين فلا تعدو أن تكون رأيا أو اجتهادا يوصف بالصواب الذي يحتمل الخطأ حتى يتبصر المتلقي معناها وآثارها ويتحمل مسئولية اختياره.

وأوضح أن المتصدر للخطاب الديني تعليما وبيانا لا يعبر عن وجهة نظره وإنما ينقل للآخرين المعلومات السابق دراستها عند المتخصصين مما يستوجب تخصصه فيما يتكلم فيه.

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وفي سياق متصل أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم"، حكم الدرجة الأولي المتضمن إلغاء نتيجة طالب بالثانوية العامة عام ٢٠١٦٢٠١٧، ومنحه 4 درجات ونصف مستحقة زيادة عن الدرجات الحاصل عليها في ٣ مواد دراسية، ورفضت طعن الطالب الذي لم يرتضيه حكم الدرجة الأولي.

ولكن الطالب لم ترضيه هذه النتيجة وطعن علي الحكم، مستندًا أنه يستحق أكثر من هذه الدرجات، ورفضت المحكمة طعنه، وأيدت حكم الدرجة الأولي، وألزمته المصروفات القضائية.

واطلعت المحكمة علي تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تصحيح مواد الطالب المطعون علي نتائجها بمراعاة النموذج المُعد، وتبين بالنسبة لمادتى اللغة العربية والتفاضل والتكامل لا يستحق الطالب أى زيادة للدرجات فى هاتين المادتين، أما بالنسبة لمادة الفيزياء وجدت جزئية غير مقدرة وتستحق درجة واحدة وتصبح الدرجة الكلية للطالب بعد التعديل 35،560 درجة بدلًا من 34،56 درجة.

كما تبين لمادة الجبر والهندسة الفراغية، وجود خطأ فى جمع درجات السؤال الأخيرة، وتم التعديل لتصبح درجة الطالب فى هذه المادة 2330 درجة بدلًا من 2130 درجة، وبالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية رأت أحقيتة فى زيادة درجة ونصف حسب نموذج الإجابة لتصبح درجته بعد لتعديل 3850 درجة بدلًا من 36،550 درجة.

واطمأنت محكمة الدرجة الأولى لتقرير اللجنة، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها زيادة درجات الطالب فى مادة الفيزياء إلى 35،560 بدلًا من 34،560 درجة، وفى مادة الجبر والهندسة الفراغية زيادة درجاته إلى 2330 بدلًا من 2130 درجة، وفى مادة اللغة الإنجليزية زيادة درجات الطالب إلى 3850 بدلًا من 36،550 درجة، ورأت الادارية العليا أن الحكم صحيح قانونًا ولا يجب إلغاؤه.