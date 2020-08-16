مصر | المستشار عبد الله شوضة يستقبل رئيسي الدستورية ومجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المستشار عبد الله شوضة يستقبل رئيسي الدستورية ومجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر دار القضاء العالي، صباح اليوم، كلا من المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار سعيد عمرو مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة،والمستشارعلاء الدين فؤاد أبو الحسن وزير شئون المجالس النيابية.

وحضر اللقاء المستشار الدكتور فتحى المصرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ثم إنتقلوا إلى غرفة مجلس القضاء الأعلى لإلتقاط الصور التذكارية.

وقدم كل من الزوار التهنئة لرئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى متمنين لسيادته التوفيق وللقضاء المصرى الشامخ المضى فى تحقيق العدالة الناجزة فى ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام.

Advertisements

ويذكر إن المستشار عبد الله عمر مصطفي شوضه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن أنه من مواليد 6 ابريل 1952.

وحاصل على ليسانس في الحقوق عام 1974، من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا، وفي عام 1976 عين معاون بالنيابة العامة حتى رقي الي درجة رئيس نيابة عامة فئة (ب) ثم رئيس نيابة فئة (أ) ومحاميًا عامًا بإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة عامي 1992 و1993 ثم مستشار لمحكمة استئناف المنصورة عام 1994.

ثم مستشار بمحكمة النقض عام 1995، ثم رقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض منذ عام 1998 حتي انتهاء العام القضائي الحالي وتقلظ عضوية مجلس القضاء الاعلي كنائب ثاني لرئيس محكمة النقض حتي عين اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020 رئيسا لمحكمة النقض ورئيس لمجلس القضاء الاعلي حيث تم آداء اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية الذي التقي به عقب آداء اليمين.