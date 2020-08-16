أخبار مصر | للمرة الثانية.. وزارة الطيران تجتاز شهادة الأيزو في مجال تطبيق نظم الجودة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. وزارة الطيران تجتاز شهادة الأيزو في مجال تطبيق نظم الجودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الطيران المدنى، اليوم الأحد عن اجتياز إجراءات المراجعة من شركة ACM الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش، لتجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية، ويأتي ذلك فى إطار الاهتمام بضرورة تطبيق وتفعيل نظم الجودة فى قطاعات وإدارات وزارة الطيران المدنى.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الإدارة المركزية للجودة والبيئة، اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان إستمرار تطبيق نظم الجودة بالوزارة فى ظل الظروف التى تواجه البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تم عمل تقييم للمخاطر فى ظل إنتشار الوباء والعمل على التصدى للتحديات التى تواجه العديد من القطاعات ووضع الحلول الملائمة.

وأضافت الوزارة، أن هذا النجاح والمجهود انعكاسًا للأداء المتميز، وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع العملاء بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدنى تجاه الإهتمام بالجمهور الخارجى، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال نشر الوعى بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين، وكذا الإهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشرى.

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وتحرص وزارة الطيران المدني على وضع أهداف استراتيجية تضمن تقديم الخدمات للعملاء بجوده عالية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، بالإضافة الي تجديد الرؤية والرسالة وسياسة الجودة بشكل مستمر.

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