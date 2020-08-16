أخبار مصر | 3 أدوية مصرية تقضي علي فيروس كورونا بسبة 100%

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 أدوية مصرية تقضي علي فيروس كورونا بسبة 100% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكتشف العلماء المزيد من لقاحات يوميا، التي تساهم في علاج فيروس كورونا المستجد.

وفي الآونة الأخيرة حرصت مصر على مجال البحث العلمي، وقد استطاعت تطوير بعض الأدوية للقضاء علي الفيروس بنسبة تصل إلى 100%.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الأدوية المصرية التي تساهم في علاج فيروس كورونا المستجد:

عقار يثبت فعاليته بنسبة 100%:

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أمس السبت عن تركيبة من دواءين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، تساهم في منع تكاثر الفيروس، وحجم قدرته على اختراق الخلايا وتدميرها بنسبة نجاح وصلت لـ 95%.

وأكد "عبد الغفار"، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن التركيبة المصرية قريبة من الوصل الي التجارب مرحلة البشرية قريبا، مشيرًا إلى أن هذا اللقاح مصري بنسبة 100%.

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لقاح لا يتجاوز 15 جنيها:

كشف رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، محيي حافظ، عن وجود دواء مصريا خالصا يجري تطويره بمصنع 6 أكتوبر علي يد الباحثون المصريون في المركز القومي للبحوث منذ 4 أشهر وحتى الآن.

وقال رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، الدكتور محيي حافظ، قوله، "إن أحد الأدوية المصرية له مفعول السحر ضد كورونا وتتم التجارب عليه في الجامعات المصرية وبدأت وزارة الصحة مؤخرا إضافته لبروتوكول العلاج الخاص بها".

وتابع رئيس لجنة الصحة والدواء، أن سعر لقاح لا يتخطى 15 جنيها، أي أقل من 1 دولار، موضحا أنه أثبتت فعاليته في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

عقار السوفالدي:

أوضح الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن هناك عقار مصري يتم تجربته في جامعة عين شمس لعلاج فيروس كورونا المستجد، وهو يعرف باسم "السوفالدي" العلاج المستخدم في علاج فيروس سي.

وقد كشف أن عائلة فيروس كورونا تتشابه في تركيبها بفيروس سي والدليل تصريحات مستشار ترامب للصحة الذي أكد أن الوفيات في آسيا قلت بنسبة 20% بسبب استخدام هذا الدواء.

ويعد دواء سوفوسبوفير أو ما يطلق عليه السوفالدي، والذي يتم تصنيعه في مصر هو دواء تم تطويره من قبل العلماء لعلاج عدوى التهاب الكبد الفيروسي ج، كما يعالج المرضي الذين يعانون من عدوى مرافقة مع فيروس العوز المناعي البشري، ويستند علي ذلك الي تجارب السريريةء، حيث كانت هناك استجابة مناعية ضد الفيروسات بنسبة 100%.