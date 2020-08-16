أخبار مصر | المعمل الإقليمي بالزقازيق يجري فحص كورونا للمسافرين بالخارج (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المعمل الإقليمي بالزقازيق يجري فحص كورونا للمسافرين بالخارج (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق يقوم بإجراء فحص PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية.

وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان ذلك جاء بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

وأكدت الوزارة "يمكنكم معرفة نتيجة تحليل الـ PCR من خلال تطبيق صحة مصر.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.

Advertisements

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.