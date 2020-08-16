أخبار مصر | تفاصيل مشروعات النقل البحري والنهري والموانئ الجافة حتى 2030

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل مشروعات النقل البحري والنهري والموانئ الجافة حتى 2030 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق.

وفي كلمته استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، حجم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل ضمن مخطط مصر 2030.

أولا مجال النقل البحري:

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك اهتمام كبير من الحكومة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي مستعرضا ملامح تطوير ميناء الاسكندرية مشيرا إلي أن إضافة أراضي 1 مليون متر مربع وانشاء عدد 2 محور للربط مع محور التعمير وهما محوري الدخيلة و54 وانشاء ارصفة جديدة بطول 3 كم سيؤدي الي ان يصل حجم التداول الي 80 مليون طن كما سيتم الوصول إلي صفر انتظار للسفن.

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ثانيا مجال الموانئ البرية والجافة:

أوضح الوزير انه في قطاع الموانئ البرية والجافة فإنه يتم تنفيذ خطة لتطوير الموانىء البرية الحدودية وعددها 7 موانئ حيث تم الانتهاء من تطوير موانئ طابا ورفح والعوجة ورأس حدربة وقسطل وأرقين وجاري تنفيذ التطوير الشامل لميناء السلوم البري مشيرا الي ان وزارة النقل تنفذ خطة لانشاء عدد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وسيتم ربط هذه الموانئ بالسكك الحديدية بما يساعد في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي لافتا الي انه تم اسناد انشاء الميناء الجاف بمدينة 6 اكتوبر الي تحالف قطاع خاص مصري واجنبي كأول ميناء جاف في مصر وحيث تبلغ مساحتة 400 فدان ( 100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتي ) يستوعب 720 الف حاوية مكافئة يوم مضيفا انه جاري الانتهاء من اعداد دراسة الجدوي لانشاء عدد 4 مواني جافة ( العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – سوهاج الجديدة ) من خلال منح مقدمة من بنوك اعادة الاعمار والتنمية الاوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي.

ثالثا مجال النقل النهري:

أشار وزير النقل إلى أنه جارٍ الانتهاء من اعداد خطة شاملة لتطوير النقل النهري في مصر وتعظيم دوره في نقل الافراد والبضائع خاصة وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري في مصر لدعم الإقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق لافتا الى انه يتم تنفيذ مشروعات ازالة الاختناقات ورفع كفاءة الاهوسة وحماية الجسور بالطرق الملاحية بصفة دورية لضمان استمرار الملاحة على مدار العام كما انه جاري انشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS وانشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي لمراقبة الطرق الملاحية على مدار الساعة مشيرا الى استعادة نقل شحنات القمح عبر الميناء النهري بميناء دمياط بعد توقف حوالي 36 شهر حيث تم يوم 1182020 نقل 1800 طن قمح من ميناء دمياط الى صوامع القمح بامبابة عبر نهر النيل.