أخبار مصر | بعد افتتاح السيسي.. مشروعات الجر الكهربائي والمترو الحالية والمستقبلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد افتتاح السيسي.. مشروعات الجر الكهربائي والمترو الحالية والمستقبلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور) كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر وهو القطار الكهربائي (السـلام –العاشــر–العاصمة الإدارية ) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعددالوسائط.

من جانبه استعرض وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خطة تطوير قطاعات وزارة النقل في مصر منذ عام 2014 حتى عام 2024.

اولا مجال مشروعات الانفاق والجر الكهربائي (مترو الانفاق):

وفي مجال مشروعات الانفاق والجر الكهربائي اوضح الوزير انه تم التخطيط لتنفيذ 862.4 كم تم تنفيذ 89 كم وجاري تنفيذ236.4كم ومتبقي تنفيذ 537كم مستعرضا مشروعات الخط الاول والثاني والثالث والرابع والسادس للمترو بالاضافة الي مشروعات القطار الكهربائي ( مدينة السلام العاشر من رمضان العاصمة الادارية ) ومونوريل العاصمة الادارية ومونوريل مدينة 6 اكتوبر بالاضافة الي مشروع تطوير كهربة خط سكة حديد ابو قير الاسكندرية وتحويله الى مترو ومشروع اعادة تأهيل ترام الرمل والقطار الكهربائي السريع السخنة العاصمة الادارية برج العرب العلمين ومشروع القطار الكهربائي دمياط دمياط الجديدة جمصة المنصورة الجديدة.

ثانيا مشروعات النقل الجماعي السككي ذات الجر الكهربائي:

وعن مشروعات النقل الجماعي السككي ذات الجر الكهربائي بالقاهرة الكبرى تحدث الوزير عن شبكة خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والتي تشمل الخط الأول حلوان المرج بطول 44 كم بواقع 35محطة والذي ينقل 1.2 مليون راكب يوميا والخط الثاني شبرا الخيمة المنيب بطول 21.5كم و20 محطة والذي ينقل مليون راكب يوميا والخط الثالث عدلي منصور امبابة جامعة القاهرة والذي يبلغ طوله 41.2 كم ويشمل 34 محطة والذي سيصل عدد ركابه الى 1.5 مليون راكب يوميا بعد اكتمال الخط ويتكون من المرحلة الاول ( العتبة – العباسية ) بطول 4.3 كم بواقع 5 محطات والمرحلة الثانية ( العباسية - الاهرام ) بطول 7.7 كم بواقع 4 محطات والمرحلة الثالثة الجاري تنفيذها (العتبة – امبابة جامعة القاهرة ) بطول 17.7 كم بواقع 15 محطة والتي تشمل 3 أجزاء

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الجزء 3A بطــول 4كم وتشتــمل علي (4) محطــات نفقيـــة ( ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي – الكيت كات ) والجزء 3B بطــــــول 6.6 كــــم وتشتمــل علـــــي 6 محطات ( محطــــة نفقيــــة ( السودان ) +4 محطة علوية ( إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري ) + محطة سطحية ( المحطة التبادلية عند محور روض الفرج ) والجزء 3C بطول 7.1 كم وتشتمل علي عدد 5 محطات ( 3 محطة نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) + محطة علوية (جامعه القاهرة ) + محطـة سطحــية (بولاق الدكرور).

ثم قدم وزير النقل عرضًا تفصيليًا عن المرحلة الرابعة للخط الثالث والتي تم افتتاحها اليوم ( هارون – عدلي منصور ) والتي يبلغ طولها 11.5 كم وتشمل 10 محطات ( 4 محطات نفقية – 6 محطات علوية ) وتم تنفيذها على جزئين الاول بطول 3.7كم ويشمل عدد 4 محطات وهي هارون وهليوبوليس والف مسكن ونادي الشمس والتي تم تشغيلها للجمهور فى15 يونيه 2019 والجزء الثانى بطول 7.8 كم وتشمل المسافة بين محطتي النزهة وعدلي منصور وبعدد 6 محطات علوية وهي ( النزهة – هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب- عدلي منصور ) بالاضافة الى ورشة العمرة الجسيمة على مساحة 65 فدان والتي تتكون من 31 مبنى من اهمها ( مبنى ورشة العمرة الجسيمة على مساحة 33 الف مترمربع ومبنى ورشة العمرة الخفيفة على مساحة 8.5 الف مترمربع ومبنى جراج القطارات الذي يحتوي على 15 سكة بسعة 30 قطار ومبنى محطة المحولات على مساحة 6 الاف متر مربع ومبنى ورشة صيانة المعدات على مساحة 12 الف متر ).

كما أوضح الوزير أن هذا الجزء تم تنفيذه بأيدى مصرية وبقيادة تحالف وطنى بين شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات كمقاول رئيسى للمشروع بالإشتراك مع كبري الشركات العالمية فى مجال أنظمة الإشارات والسكة والأعمال الكهروميكانيكية مضيفا أن إجمالي تكلفة الخط الثالث تبلغ 97مليار جنيه

ومشروع الخط الرابع للمترو 6 اكتوبر (حي الاشجار ) القاهرة الجديدة ( الرحاب ) والذي يبلغ طوله 42 كم بواقع 40 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين الاولى من 6 أكتوبر (حي الاشجار)- عمرو بن العاص بطول 19 كم وتتكون من 17 محطة والمرحلة الثانية من عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ( الرحاب )بطول 23كم بواقع 23 محطة والذي سينقل 1.2 مليون راكب يوميا بعد انشاء الخط.

استعرض مشروع الخط السادس للمترو ( الخصوص – المعادي الجديدة ) بطول 30 كم بواقع 24 محطة والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين الاولى من (الخصوص – غمرة ) بطول 13.3 كم والمرحلة الثانية من غمرة حتى المعادي الجديدة بطول 16.7 كم والذي سينقل بعد انشاؤه 1.2مليون راكب يوميا كما اوضح الوزير انه جاري تنفيذ الدراسات الخاصة واعمال الطرح بالخط.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير انه لربط المدن الجديدة بشبكة مترو الانفاق يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات منها القطار الكهربائي (LRT) (مدينة السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) والذي يهدف الي ربط المحطة التبادلية عدلي منصور بالعاصمة الادارية ومدينة العاشر من رمضان مرورًا بالعبور والمستقبل والشروق وبدر لذلك يعتبر من أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة وحيث يبلغ طوله 90 كم ويتكون من 16 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين الاولى (عدلي منصور العاصمة الادارية 2) بطول 70كم وعدد 12 محطة والثانية امتداده الى محطة العاشر 2 شمالا ومحطة المدينة الرياضية جنوبا بطول 20 كم وعدد 4 محطات وستبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 30 الف راكب ساعة اتجاه ومعدل 500 الف راكب يوميًا موضحا نسب التنفيذ في محطات المشروع مثل محطة العاشر من رمضان وبدر الجديدة والشروق وكذلك الأعمال الصناعية الواقعة علي مسار القطار الكهربائى والتي تشمل عدد 6 كباري لمسار القطار وعدد 3 نفق لمسار القطار وعدد 4 كوبري سيارات لخدمة التجمعات السكنية المجاورة للمسار مستعرضًا أعمال تنفيذ كوبري الإسماعيلية والسويس والروبيكي 2 وجينيفة بالإضافة إلي كباري الهايكستب والمستقبل 1، المستقبل 2، وأنفاق مسار القطار الكهربائي مثل أنفاق هليوبليس الجديدة، بدر، بالإضافة إلي ورشة بدر للقطار الكهربائي مشيرا الى أن محطة عدلي منصور يتم تنفيذها كمحطة تبادلية مركزية ضخمة لتكون بمثابة نقطة تجمع لوسائل النقل الجماعي المختلفة وهي الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي (LRT) وخط سكة حديد القاهرة السويس وأتوبيسات السوبرجيت وBRT المطار وأتوبيس ترددي عدلي منصور السلام.

كما إستعرض الوزير مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 54 كم بواقع 24 محطة ومونوريل السادس من أكتوبر الذي يبلغ طوله 42 كم بواقع 12 محطة وكذلك القطار الكهربائي السريع ( السخنة – العاصمة الإدارية – برج العرب – العلمين ) بطول 486 كم والذي سيتم تنفيذه علي مرحلتين الأولي من العاصمة الإدارية حتي برج العرب والثانية ( السخنة – العاصمة الإدارية )، ( برج العرب – العلمين ) لافتا الى ان مشروع أتوبيسات النقل السريعة (BRT) علي الطريق الدائري يهدف الى توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومتقدمة ومنع الإنتظار العشوائي لسيارات الميكروباص علي الطريق وبطاقة 20 ألف راكب ساعة إتجاه حيث يحقق الربط مع الطرق الرئيسية وإنشاء مواقف للميكروباص علي تقاطعتها مع الطريق الدائري وأسفله والربط مع الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي للعاصمة الادارية الجديدة وقطار سكة حديد القاهرة السويس في محطة عدلي منصور والربط مع الخط الاول للمترو في محطة المرج ومع الخط الثاني للمترو ومحطة السكة الحديد في شبرا الخيمة والربط مع الخط الرابع للمترو في محطتى الرماية وحدائق الاهرام مستعرضا لنماذج محطات BRT في مدينة بوجوتا بكولومبيا ومدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك مشيرا الى خطة تطوير المواقف الحالية اسفل الطريق الدائري.