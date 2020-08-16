أخبار مصر | بعد افتتاح السيسي.. التفاصيل الكاملة لمشروعات الطرق والكباري حتى 2024

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد افتتاح السيسي.. التفاصيل الكاملة لمشروعات الطرق والكباري حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور) كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر وهو القطار الكهربائي (السـلام –العاشــر–العاصمة الإدارية) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعددالوسائط.

من جهته، استعرض وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خطة تطوير قطاعات وزارة النقل في مصر منذ عام 2014 حتى عام 2024 حيث أوضح الوزير أن اجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال هذه الفترة بلغت 1.1 تريليون جنيه شملت 377 مليار جنيه للطرق والكباري و142 مليار جنيه للسكك الحديدية و512 مليار جنيه للانفاق والجر الكهربائي و49.5 مليار جنيه للنقل البحري و14.6 مليار جنيه للمواني البرية والجافة و2 مليار جنيه للنقل النهري

مجال الطرق والكباري

في مجال الطرق والكباري أكد وزير النقل انه تم التخطيط للمشروع القومي للطرق باجمالي اطوال 7000 كم باجمالي تكلفة 175 مليارجنيه تم تنفيذ 4500 كم وجاري تنفيذ 1300 كم ومتبقي تنفيذ1200 كم مستعرضا اهمية الطريق الدائري الاقليمي كنموذج من طرق المشروع القومي للطرق حيث يبلغ طوله 400 كم بواقع 4 حارات اتجاه كما يتقاطع مع 18 محور رئيسي ويربط 15 محافظة ويشمل 150 عمل صناعي.

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وأشار الوزير إلى أنه قبل عام 2014 تم تنفيذ 38 محور على النيل بمعدل 1 كوبري (5:4) عام وتم التخطيط منذ عام 2014 لتنفيذ عدد 21 محور على النيل بمعدل 2 كوبري عام وانه تم تنفيذ 7 محاور باجمالي تكلفة 8.5 مليار جنيه وجاري تنفيذ 11 محور باجمالي تكلفة 17 مليار جنيه.

وأعلن أنه مخطط البدء في 3 محاور باجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه ليصل اجمالي محاور وكباري النيل الى 59 محور كوبري مستعرضا تنفيذ محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا والذي يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بواقع عدد 2 حـارة مـرورية بعرض 7،5 متر لكـل اتجاه والذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهرالنيل والطريق الزراعي الغربي وترعة الابراهيمية وخط السكة الحديد شمال مدينة سمالوط، ويشمل 47 عمل صناعي (عدد 30 كوبري - 17 نفق).

وأوضح أنه في مجال مشروعات الطرق الرئيسية بين المحافظات فانه كان يتم انشاء الطرق الرئيسية بين المحافظات للربط بين مركزين اومحافظتين ويتم حاليا عمل محاور رئيسية للربط مع المناطق الصناعية الجديدة على جانبي الوادي والدلتا وفي اتجاه الموانىء البحرية والمدن الجديدة مضيفا انه لايتم الاهتمام بانشاء طرق جديدة فقط وانما يتم الاهتمام بتطوير شبكة الطرق الحالية مثل تطوير طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي والذي يشمل انشاء 10 كباري علوية على امتداد مساره بطول 205 كم لعدم امكانية توسعة الطريق لوجود منطقتين سكنيتين على جانبي الطريق.

وأشار إلى أن إجمالي تكلفة الطرق الرئيسية بين المحافظات التي تم التخطيط لتنفيذها يبلغ 35 مليار جنيه في الوجهين القبلي والبحري حيث تم تنفيذ 5000 كم ب15 مليار جنيه وجاري تنفيذ 2600 كم ومتبقي تنفيذ 2000كم مستعرضا عدد من المحاور الطولية مثل (القاهرة بلبيس الزقازيق المنصورة جمصة - وبنها المنصورةدمياط- والقناطر الباجور شبين طنطاكفر الشيخ بلطيم – والقاهرة الاسكندرية الزراعي ) وكذلك عددمن محاور الطرق العرضية مثل المنصورة المحلة كفر الشيخ دسوقجانكليس طريق الاسكندرية الصحراوي واستعرض الوزير تطوير طريق بنها –المنصورة بطول 72 كم والذي اشتمل على إنشاء 5 كباري علوية علي الطريق لحل الاختناقات المرورية.

وعن مشروعات الكباري العلوية، أوضح أنه تم التخطيط لانشاء 1000 كوبري ونفق بتكلفة 130 مليار جنيه فوق مزلقانات السكة الحديد وعند تقاطعات الطرق الرئيسية لمنع الحوادث وحل الاختناقات المرورية مشيرا الى انه تم تنفيذ 600 كوبري وجاري تنفيذ 327 كوبري ومتبقي تنفيذ 33 كوبري، كما استعرض الفريق مهندس كامل الوزير المشروع القومي لرصف الطرق المحلية بين المحافظات حيث أشار الى تصديق السيد رئيس الجمهورية على اطلاق المشروع بإجمالي تكلفة 10 مليار جنيه وانه تم البدء في المرحلة الاولى منها في نطاق 12 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه، وتم اعتماد مبلغ 5 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 20202021 لتوسيع نطاق المشروع في باقي المحافظات، وأنه نظرا لأن طرق الدلتا ضيقة ويصعب عليها التنفيذ بالطرق التقليدية فانه تم استخدام التقنية الحديثة في إعادة تدوير الأسفلت الصديقة للبيئة والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج وكشط الاسفلت القديم في أعمال الصيانة.