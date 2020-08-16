أخبار مصر | بعد افتتاح السيسي.. مشروعات النقل في قطاع السكك الحديد حتى 2024

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد افتتاح السيسي.. مشروعات النقل في قطاع السكك الحديد حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المشروعات ومنها محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق.

من جانبه/ استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا ومستقبلا حتى عام 2024.

مشروعات مجال السكك الحديدية

في مجال السكك الحديدية، استعرض مهندس كامل الوزير تاريخ نشأة السكك الحديدية واجمالي اطوال الشبكة منذ نشاتها في عام 1851 حتى الان وحيث وصل اجمالي اطوال الشبكة عام 2020 الى 9570 كم ومخطط ان تصل عام 2024 الى 10200 كم وعام 2030 الى 11530 كم مع استمرا ر عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة موضحا انه في عام 2009 كانت السكة الحديد تنقل مليون راكب يوميا وصلت إلى 700 ألف راكب يوميا عام 2011 وانه منذ عام 2014 تم وضع خطة شاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ادت الي وصول عدد الركاب في 30 يونيو عام 2020 الي 900 الف راكب يوميًا وستصل مع استمرار خطة تطوير السكك الحديدية الي 1.5 مليون راكب يوميا عام 2024 كما ستصل عام 2030 الى 2 مليون راكب يوميا مع انشاء الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة.

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وأضاف أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البنية الاساسية للسكك الحديدية حيث تم التخطيط لمشروعات تطوير نظم الاشارات باجمالي تكلفة 46.8 مليار جنيه تم الانتهاء وجاري تنفيذ مشروعات باجمالي تكلفة 9.8 مليار جنيه واشار الوزير انه بخصوص المزلقانات فقد تم العرض على القيادة السياسية فيما يتعلق بتنفيذ المزلقانات الخطيرة والتي يصل عددها إلى (33) مزلقان للتنفيذ على مرحلتين (المرحلة الأولى بعدد (13) مزلقان والمرحلة الثانية بعدد (20) مزلقان ولكن صدرت توجيهات القيادة السياسية بتنفيذها دفعة واحدة ومنها مزلقان المديرية ببنى سويف ومزلقان أبو حمص بالبحيرة.

كما أشار وزير النقل، إلى أنه تم التخطيط لتطوير 181 محطة من اجمالي 705 محطة تم الانتهاء من 174 محطة ومتبقي 7 محطات يتم تطويرها حاليا ثم استعرض الوزير مشروع انشاء محطة قطارات الصعيد ببشتيل والتي تبلغ مساحتها 57 فدان حيث اوضح الوزير ان تعليمات القيادة السياسية قد صدرت بضرورة تخفيف الزحام عن محطة مصر برمسيس وذلك بنقل قطارات الصعيد الى منطقة الجيزة وهو مايتم الان بإنشاء المحطة ببشتيل وهي منطقة مخدومة ب4 طرق ( السودان- محور الزمر- ش المطار – محور 26 يوليو) مضيفا ان بها مول تجاري كبير وورش ومناطق استثمارية وروعي في تصميمها الشكل الفرعوني.

وأوضح وزير النقل، أنه في مجال الوحدات المتحركة كان اجمالي عدد الجرارات 810 جرار منهم 450 جرار صالح للتشغيل و360 جرار معطل وكان المطلوب للتشغيل اليومي 600 جرار بعجز 150 جرار لذا تم وضع خطة عاجلة بناءً على تعليمات القيادة السياسية لدعم اسطول الجرارت حيث تم التعاقد على توريد عدد 260 جرار جديد، فضلًا عن إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد 172 جرار حيث تم وصول عدد 70 جرار جديد وتم تأهيل عدد 7 جرارات وانه في مجال عربات الركاب كان إجمالي العربات 3127 عربة تشمل 2461 عربة صالحة للتشغيل و666 عربة معطلة وكان المطلوب للتشغيل اليومي 2781 عربة بعجز 320 عربة ومع توقع تخريد عدد 1000 عربة ركاب عام 2024 تم وضع خطة شاملة للنهوض بمنظومة عربات السكك الحديدية حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة جديدة تم وصول 33 عربة منها.

كما تم وضع خطة تأهيل ورفع كفاءة عدد200 عربة درجة ثالثة عادية تم اعادة تاهيل 89 عربة منها كما تم الانتهاء من تطوير وإعادة تاهيل 90 عربة اسباني مكيفة مشيرا التى تم التعاقد على توريد 6 عربات كاملة بالتعاون مع شركة تالجو الاسبانية شامل عقد صيانة ويشمل قطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتان ضمان لافتا انه في ضوء هذه التوريدات الجديدة واعمال اعادة التاهيل لافتا الى تشكيل 38 قطار جديد تم اضافتها الى التشغيل ليصل عدد الركاب الى مليون راكب.

وأشار وزير النقل إلى أنه في مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية فإن هيئة السكة الحديد تمتلك 8553 عربة منها 4867 عربة صالحة للتشغيل و3689 عربة معطلة وان جميع العربات ذات تكنولوجيا قديمة وبسرعة تشغيلية لاتتجاوز 50كم ساعة لذلك ومع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية فقد تم التخطيط لتطوير قطاع نقل البضائع باستخدام السكة الحديد لزيادة المنقول الحالي والذي يبلغ 4.5 مليون طن سنويا بنسبة 1 % من اجمالي حجم البضائع في مصر، وذلك لتخفيف الاعباء على الطرق وتخفيض تكلفة النقل والقضاء على الزحام المروري والحد من التلوث البيئي، حيث تم وضع خطة لتحقيق الخطة المستهدفة للوصول لنقل 25 مليون طن سنويا عام 2024 عن طريق اعادة تاهيل الجرارات القديمة وتخصيص عدد 25 جرار جديد للبضائع وشراء عدد 375 عربة بضائع ذات مواصفات حديثة(15 قطار)، وتم توريد عدد ١٣١ عربة من هذه العربات (5 قطارات) للوصول الى 15 قطار جديد بإنتهاء هذه التوريدات.