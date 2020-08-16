أخبار مصر | خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض وزير النقل، المهندس كامل الوزير، خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى والتي بدأها بالاشارة الى ان اقليم القاهرة الكبرى يعيش به 25 مليون مواطن وهو مايعادل 25 % من سكان مصر ويتردد عليها 4 مليون مواطن وان هذا الزحام المروري في القاهرة الكبرى يتسبب في زيادة في استهلاك الوقود وتلوث البيئة وزيادة في زمن الرحلات والحوادث.

مشيرا الى أن توجيهات القيادة السياسية عند اعلان انشاء العاصمة الادارية الجديدة ارتكزت على تنفيذ خطة شاملة يراعى فيها الحفاظ على المكانة التاريخية للقاهرة عند اقامة المشروعات وربط القاهرة بالعاصمة الادارية والتجمعات العمرانية الجديدة واستخدام اتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وانظمة الاتوبيسات السريعة ( BRT) واستحداث وسائل النقل الجماعي السككي ذات الجر الكهربائي.

موضحا ان تطوير المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبري مثل طرق (القطامية السخنة، القاهرة السويس، جنيفا، القاهرة الإسماعيلية، الهايكستب بلبيس، شبرا بنها، القاهرة الاسكندرية الزراعي، القاهرة الاسكندرية الصحراوي، محور تحيا مصر، طريق 6 أكتوبر – الواحات، طريق القاهرة – الفيوم، طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق الجيش التنمية شرق النيل ).

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حيث يبلغ طول محور تحيا مصر 323 كم منها 35 كم داخل القاهرة وبه كوبري ملجم هو الاعرض في العالم ويصل عرضه 67.3 متر وفتحته الملاحية الى 300 متر واجمالي تكلفته 5 مليارات جنيه وانه جزء من محور تنموي كبير من الضبعة على البحر المتوسط الى العين السخنة على البحر الاحمر مضيفا انه تم تنفيذ 3 طرق دائرية.

واستعرض خطة تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 106 كم والتي تشمل توسعة الطريق إلي 7 حارات لكل إتجاه و8 حارات لكل إتجاه عند كوبري المنيب، كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية ورفع كفاءة الأجزاء المنهارة من الطريق وتطوير أنظمة الأمان والحماية علي الطريق وتطوير خطة توسعة وإنارة الطريق مشيرا الى اهمية طريقي الدائري الأوسطي والإقليمي في ربط الطرق الرئيسية ببعضها وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات لافتا الى افتتاح القيادة السياسية شبكة محاور الطرق والكباري الداخلية يونيو 2020 مستعرضا مشروعات الطرق والكباري بالقاهرة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مشروعات النقل اليوم.