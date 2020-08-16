أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي لجنة تنظيم مسابقة الابتعاث العام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي لجنة تنظيم مسابقة الابتعاث العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد صباح اليوم باللجنة المنظمة لاختبارات مسابقة الابتعاث العام التي ينظمها المجمع سنويًا لاختيار أكفأ النماذج وإرسالها في بعثات لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم المختلفة.



واستمع الأمين العام خلال اللقاء لخطة إعداد لجان الاختبارات في مراحلها المتنوعة بدءًا من التحريري ومرورًا بلجان الشفوي وحتى المقابلة الشخصية، مطالبًا لجنة التنظيم بمراعاة كل معايير الحيادية والموضوعية في تنظيم اللجان بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة بين جميع المتقدمين للاختبارات.



وأكد الأمين العام أن نظام الاختبارات الشفوية سوف يتم تطويره بشكل أكبر هذا العام، من خلال وضع خطة منظمة تضمن مزيد من الموضوعية في توجيه الأسئلة للمتقدمين.



وتمثل بعثات الأزهر الشريف أحد أهم الجهود التي يقوم بها الأزهر في أداء رسالته العالمية، من خلال انتشار مبعوثيه في مختلف دول العالم لنشر رسالة الوسطية، ومواجهة كل ما من شأنه أن يتعارض مع صحيح هذا الدين، بما يحقق السلام بين الشعوب ويعلي قيم التعايش واحترام الآخر