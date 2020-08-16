أخبار مصر | وفد طبي مصري يصل جامعة بيروت لدعم الشعب اللبناني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وفد طبي مصري يصل جامعة بيروت لدعم الشعب اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كامل الدعم للشعب اللبناني الشقيق، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال وفد طبي مكون من 21 من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة وجامعة الأزهر، برئاسة رئيس جامعة طنطا، في تخصصات الجراحة العامة وجراحات العظام والتجميل والحروق والمسالك البولية والأطفال وأمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى أساتذة بتخصص الطب النفسي، وذلك لتقديم الدعم الطبي للأشقاء في لبنان من خلال المركز الصحي التابع لجامعة بيروت العربية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن الوزارة قامت بتوفير كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية يتم نقلها على طائرة عسكرية للمركز الصحي التابع للجامعة العربية ببيروت.

وأكد وزير التعليم العالي، أن دعم الأشقاء في لبنان هوه جزء من قيام الدولة المصرية بواجبها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وانه يتم التنسيق مع رئيس الجامعة العربية ببيروت والسلطات الصحية اللبنانية لدراسة توفير كوادر بشرية بشكل دوري بناء على احتياج المركز الصحي التابع للجامعة ببيروت.