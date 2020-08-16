أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 183 شابا بدمياط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 183 شابا بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضحت منى الأطروشي، مديرة المديرية في تقريرها الشهري للوزير، عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أن المديرية تلقت 18 شكوى عمالية تم تسوية 3 منهم وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وتبقى 10 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم استخراج 177 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لـ 177 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما قامت المديرية في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 182 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر سلامة وصحة مهنية و 18 مذكرة غلق إداري ، وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية. سعفان: عقد ندوات توعية للعاملين بإحدى شركات الدواء لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) ، لبحث سبل التعاون وطلب الدعم الفني من الوزارة بشأن تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالشركة .

ورحب الوزير بالتعاون مع الشركة مؤكداً حرص الوزارة على رعاية ومتابعة حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 183 شابا بينهم 10 شباب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 598 شاباً ، كما تم توفير 28 فرصة عمل.



وأوضح الوزير استعداد الوزارة لعقد العديد من ندوات التوعية للعاملين بالشركة لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، مما يسهم في استقرار العملية الإنتاجية داخل الشركة.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة يعمل بها 5200 عامل منهم 40% عاملات ، مؤكداً أن الشركة تقوم بعمل تدريب وتدرج مهني لبعض الطلاب مقابل مزايا مادية وعينية.



وتقدم " كيلاني " بالشكر للوزير على موافقته على عقد هذا اللقاء ، مثمنا جهود الوزارة في استقرار مناخ الإنتاج برعايتها لحقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية ، كما تقدم بدعوة الوزير لوضع حجر الأساس لافتتاح مصنعا جديدا تابع للشركة بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة القادمة.



وأهدى الوزير درع الوزارة إلى الدكتور أحمد كيلاني تكريما لما يبذله من جهود مخلصة لرعاية حقوق العاملين ، ودعم مسيرة البناء والتنمية، ودورهم الفاعل في رفع أسهم الاقتصاد المصري، وتحمل مشاق العمل في الظروف الحالية.



حضر اللقاء أحمد جادو المستشار المالي للوزير ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، ورضا العربي مساعد فني بمكتب الوزير ، والدكتور محمد الشوقي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة ايبيكو .



