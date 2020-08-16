أخبار مصر | مكتب التمثيل العمالى بالإمارات: لا قيود على سفر المقيمين وعودتهم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مكتب التمثيل العمالى بالإمارات: لا قيود على سفر المقيمين وعودتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أي وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أكد أنه عدم وجود قيود على سفر المقيمين في الإمارات إلى الخارج، وعودتهم إلى الدولة.

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وأشارت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس المكتب إلي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أكّدت عدم وجود حاجة إلى التقدم بطلب "تصريح عودة"، لكنها اشترطت الالتزام بالإجراءات الصحية المعلنة، بما فيها تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على القادمين، بعد وصولهم، حتى في حال كانت نتيجة فحص "كورونا" سلبية.

وحددت الهيئة اشتراطات السفر: بإجراء فحص "كوفيد-19" قبل السفر، وإبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن أو إبراز ما يثبت الخلو من الفيروس للجهات المعنية في مطارات الدولة ، مشيرة إلي أن لا يُسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

أما بالنسبة لإجراءات العودة فإن الأمر يتطلب تحديث بيانات الهوية وجواز السفر والجنسية عبر(uaeentry.ica.gov.ae) ، وفحص "كورونا" في مختبر معتمد، ويشترط نتيجة سلبية قبل 96 ساعة من الإقلاع، مع حجز تذكرة العودة، وإبراز شهادة الخلو من الفيروس لشركات النقل الجوي، فضلا عن إجراء الفحص المخبري عند الوصول، وتحميل تطبيق الحصن، مع الالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة.