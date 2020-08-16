شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تنفيذ 3480 مشروعًا بـ875 مليون جنية وتوفير 15 ألف فرصة عمل بـ«مشروعك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، عن تنفيذ 3480 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 875 مليون جنية ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهي تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى شهر يوليو، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الجيزة.

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن مشروعك يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد محافظ الجيزة أن المبادرة تخدم جميع المجالات سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو تجارية وغيرها من آفاق العمل المتاح للشباب إقامتها، لافتًا إلى أن أي فكرة يتقدم به الشباب يتم مساعدتهم في دراسة الجدوى والتدريب والتأهيل والتمويل ومتابعتهم أثناء تنفيذ مشروعاتهم.

ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة «مشروعك» مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

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